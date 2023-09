Dezent, auffällig, glänzend oder matt: Welche Lippenstift-Trends dominieren 2023? Und wie macht man ihn eigentlich haltbarer? Wir haben alle relevanten Infos.

So wie es bereits die Beauty-Trends verraten haben, geht der Make-up-Look seit einiger Zeit wieder in die natürlichere Richtung – und zwar auch, was die Lippenstift-Trends 2023 angeht. Dennoch dürfen auch die knalligeren Varianten nicht fehlen. Sodass für jede:n etwas dabei ist. Welche Farben und Texturen angesagt sind und wie Sie Lippenstift haltbarer machen, verraten wir Ihnen.

1. Lippenstift-Trend: Rosé

Der erste der drei großen Lippenstift-Trends ist besonders natürlich und prima kombinierbar: Rosé zählt nämlich 2023 zu den Trends und ist luftig, locker und leicht. Der zarte Ton passt zu beinahe jedem Haut- und Haar-Ton und verleiht den Lippen Frische und Farbe, ohne aufdringlich zu wirken. Besonders lebendig wirkt er in Form eines Lipglosses oder eines glänzenden Lippenstifts, die matte Variante ist hier weniger angesagt. Der Rosé-Ton darf sich übrigens auch im restlichen Make-up wiederfinden, etwa als Lidschatten oder Rouge.

2. Lippenstift-Trend: Magenta

Konträr zum zarten Rosé-Trend steht die zweite angesagte Farbe 2023: Magenta. Ungewöhnlicher, auffälliger und etwas schwieriger zu kombinieren, aber definitiv cool und lässig kommt dieser Farbton daher. Er funktioniert am besten in einer leichten Textur, etwa als Lipgloss. "Viva Magenta" ist die Pantone-Farbe des Jahres 2023 und daher auch auf den Lippen wiederzufinden. Dieser Trend funktioniert prima mit einem sonst eher natürlichen Look und etwas Glanz, etwa durch einen Highlighter auf den Wangen.

3. Lippenstift-Trend: Kirschrot

In den Lippenstift-Trends darf aber auch ein absoluter Klassiker nicht fehlen: Kirschrot. Die Farbe, die Blicke auf sich zieht, lässt sich ebenfalls gut kombinieren und schmeichelt vielen Hauttönen. Sie können den Lippenstift entweder als Eyecatcher einsetzen oder als Teil eines opulenteren Abend-Make-ups mit Smokey Eyes und einem auffälligen Gesamtlook. Hier darf der Lippenstift entweder matt und damit eher für einen Abendlook getragen werden oder lockerer als Gloss oder in der cremigen Variante für einen Hingucker-Look am Tag.

Lippenstift richtig auftragen

Besonders dann, wenn der Lippenstift der Wahl etwas auffälliger ist, ist es unschön, wenn er unsauber aufgetragen wurde. Am besten gehen Sie so vor: Eine Lippenpflege eignet sich als Primer, damit die Lippen nicht zu trocken sind. Mit einem farblich passenden Lipliner können Sie die Lippen sauber umranden. Dabei fangen Sie am besten in der Mitte der Lippen an und arbeiten sich vorsichtig zu den Mundwinkeln vor. Am Ende können Sie mit dem Lipliner auch Ihre Lippen füllen. Denn: So hält der Lippenstift oder Lipgloss länger. Der folgt am Ende – und zwar von der Mitte aus zu den Mundwinkeln. Entweder mit Hilfe eines Pinsels oder gekonnt "frei Hand". Wer möchte, kann das Ganze noch mit einem Lip Coat fixieren, damit der Look auch wirklich den ganzen Tag hält.

Weitere Tipps:

Nach dem Auftragen des Lippenstifts empfiehlt es sich, mit dem Zeigefinger zwischen die Lippen zu gehen, sie zusammenzupressen und ihn herauszuziehen. So gehen Sie sicher, dass keine Farbe auf den Zähnen landet.

Nachdem das Make-up entfernt wurde, ist ein Peeling für die Lippen hilfreich, um alle Reste zu beseitigen und die Lippen sanft zu halten. Auch ein Lippenbalsam im Anschluss ist eine gute Idee.

