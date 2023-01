Am Donnerstag wurde Lisa Marie Presley nach einem Herzstillstand ins Krankenhaus eingeliefert. Bislang ist die Todesursache noch unbekannt. Aber Presley hat eine Vorgeschichte von familiären Herzerkrankungen, die Generationen zurück reicht.

Am Donnerstag wurde Lisa Marie Presley, Tochter von Rock'N'Roll-Legende Elvis, nach einem Herzstillstand ins Krankenhaus eingeliefert. Bislang ist die Todesursache noch unbekannt, weil der toxologische Bericht noch aussteht. In Presleys Familie gab es jedoch Herzprobleme, die Generationen zurück reichen. Sie könnten eine Rolle gespielt haben.

Lisa Maries Vater Elvis starb am 16. August 1977 mit nur 42 Jahren. Da war sie gerade erst neun Jahre alt. Die "Washington Post" berichtete damals, dass die Todesursache von Elvis eine Herzrhythmusstörung mit Kammerflimmern war. Das heißt, das Herz schläft unregelmäßig und bleibt dann stehen. Die Autopsie legte damals dar, dass es drei Möglichkeiten gab, welche Faktoren zu seinem Tod geführt haben könnten: ein vergrößertes Herz, eine Verstopfung der Herzkranzgefäße oder hoher Blutdruck. Zusätzlich zu einer Opiatabhängigkeit.

Auch Großeltern leiden an einer Herzerkrankung

Damit hören die Herzerkrankungen in der Presley-Familie aber nicht auf: Auch Elvis Mutter Gladys Love Presley starb 1958 im Alter von nur 46 Jahren an Herzversagen. Vernon Presley, Lisa Maries Großvater, starb 1979 im Alter von 63 Jahren an einem Herzstillstand.

Gibt es in Familien bereits eine Vorgeschichte von Herzerkrankungen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass auch die Nachkommen ein Herzleiden bekommen. Viele Arten von Herzkrankheiten können weitervererbt werden, vor allem auch, wenn ein Elternteil bereits in jungen Jahren erkrankt.

Der letzte Auftritt von Lisa Marie Presley

Am Dienstag hatte Lisa Marie Presley ihren letzten Auftritt bei den Golden Globe Awards. Am Donnerstagmorgen war die Musikerin wegen eines möglichen Herzstillstands ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ihre Mutter gab schließlich ihren Tod bekannt. In ihrem Statement sagte Priscilla Presley: "Schweren Herzens muss ich die niederschmetternde Nachricht mitteilen, dass unsere wunderschöne Tochter Lisa Marie uns verlassen hat."

