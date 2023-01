Navarone Garibaldi, der Halbbruder von Lisa Marie Presley, trauert um seine Schwester. Auf Instagram teilt er ein Bild aus deren Kindheit. Ihr Verhältnis war nicht immer einfach.

Lisa Maria Presley war das einzige Kind von Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley. In der vergangenen Woche verstarb sie mit nur 54 Jahren an einem Herzstillstand. Ihr Halbbruder, der Musiker Navarone Garibaldi, betrauert den Verlust seiner Halbschwester und zollt ihrem Tod Tribut, indem er ein Foto aus ihrer Kindheit auf Instagram postet.

"Ich hoffe, du bist jetzt in Frieden und glücklich mit deinem Vater und deinem Sohn an deiner Seite". Lisa Maries Sohn Benjamin Keough nahm sich im im Alter von 27 Jahren im Juli 2020 das Leben. Ihr Vater Elvis Presley starb im August 1977. Da war Lisa Marie gerade erst neun Jahre alt war.

Garibaldi nennt Lisa Marie seine "große Schwester" und erwähnt, dass die letzten Jahre nicht einfach für sie waren. "Ich wünschte, die Dinge wären anders zwischen uns gelaufen", fuhr er fort. "Trotzdem bist du meine Schwester, und ich sende dir Liebe und Gebete für deine Heimreise. Ich kann es immer noch nicht fassen, mir fehlen die Worte. Ich liebe dich, Schwesterherz. Beijos. 💔."

Lisa Marie Presleys Leben war gezeichnet von Verlusten. Sie wurde Zeugin davon, wie ihr Vater Elvis Presley zusammenbrach und starb. "Mein Papa ist tot", soll sie damals gesagt haben. In ihren Teenager-Jahren nahm Presley bereits so viele Drogen, dass ihre Familie Hilfe bei der Sekte Scientology suchte. Schmerztabletten, Opioide und Kokain – Presley versank im Teufelskreis. 2019 erklärte sie in einem Vorwort zu einem Buch über die Opioide-Krise in den USA: "Vielleicht lesen Sie dies und fragen sich, wie ich nach dem Verlust von Menschen, die mir nahestanden, auch Opioide nehmen konnte. Es brauchte nur eine kurzfristige Verschreibung von Opioiden im Krankenhaus, damit ich das Bedürfnis hatte, sie weiter zu nehmen."

Die Love-Story von Lisa Marie Presleys Eltern machte weltweit Schlagzeilen: Priscillas Stiefvater war in Deutschland stationiert, dort kam es 1959 zu der schicksalhaften ersten Begegnung der damals 14-Jährigen mit dem "Love Me Tender"-Star Elvis Presley. Priscilla musste erst die Volljährigkeit erreichen und die Schule beenden, bevor sie im Mai 1967 in Las Vegas heirateten. Neun Monate später wurde Töchterchen Lisa Marie geboren. Sechs Jahre lang waren der "King of Rock'n'Roll" und Priscilla verheiratet. Am Ende zog sie wegen seiner Tablettensucht die Reißleine. Es folgte die Scheidung und 1977 der Tod von Elvis Presley. Als er vor ihren Augen zusammensank, soll Lisa Marie gesagt haben: "Mein Papa ist tot." Priscilla Presley heiratete in ihrem Leben kein zweites Mal.

Am Dienstag hatte Lisa Marie Presley ihren letzten Auftritt bei den Golden Globe Awards. Am Donnerstagmorgen war die Musikerin wegen eines möglichen Herzstillstands ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ihre Mutter gab schließlich ihren Tod bekannt. In ihrem Statement sagte Priscilla Presley: "Schweren Herzens muss ich die niederschmetternde Nachricht mitteilen, dass unsere wunderschöne Tochter Lisa Marie uns verlassen hat."

Ihre letzte Ruhestätte findet Lisa Marie jetzt in Graceland, neben ihrem Sohn Ben.