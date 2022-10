Es ist die größte Spende einer Einzelperson in der Geschichte der Girl Scouts. Die Pfadpfinderinnen wollen mit den gespendeten fast 85 Millionen Dollar die Welt verändern.

Die Philanthropin MacKenzie Scott unterstützt die Girl Scouts of the USA mit einer Spende in Höhe von 84,5 Millionen US-Dollar. Das hat die Pfadfinderinnen-Organisation am 18. Oktober mitgeteilt. Bei den umgerechnet mehr als 85 Millionen Euro handle es sich um die höchste Spende einer einzelnen Person in der Geschichte der Organisation.

"Wir freuen uns zu beweisen, wie Ms. Scotts Investition in Mädchen die Welt verändern wird – denn wo ein Mädchen erfolgreich ist, sind wir alle erfolgreich", heißt es in einem Statement von Sofia Chang, CEO der Girl Scouts of the USA. Die Spende solle es laut einer Mitteilung ermöglichen, nicht nur die Bemühungen der Organisation auszubauen, sondern auch dabei helfen, sich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu erholen.

MacKenzie Scott gehört zu dem 50 reichsten Menschen der Welt

Die Geschäftsfrau Scott ist die Ex-Frau des Amazon-Gründers Jeff Bezos. Sie gehört laut des "Bloomberg Billionaires Index" aktuell zu den 50 reichsten Menschen der Welt. Während sie demnach mit einem geschätzten Vermögen von rund 27,6 Milliarden US-Dollar momentan Rang 41 bekleidet, rangiert ihr Ex-Mann mit rund 137 Milliarden Dollar auf Platz drei.

Leute von heute Rocky und der Terminator vereint beim Kürbisschnitzen 1 von 101 Zurück Weiter Zurück Weiter

Rocky und der Terminator vereint bei Halloween-Vorbereitungen

Die beiden Actionhelden zusammen auf einem Bild: Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone zeigen sich auf 19. Oktober 2022Die beiden Actionhelden zusammen auf einem Bild: Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone zeigen sich auf Instagram beim Kürbisschnitzen. Lange Jahre hat man die beiden Stars nicht mal in einem Film zusammen gesehen. Zur Premiere von "Escape Game" im Jahr 2013 sagte Stallone: "Wir konnten uns wirklich 20 Jahre lang nicht leiden. Aber das zeigt, dass ein guter Kontrahent schwer zu finden ist. Irgendwann fängt man an, ihn zu schätzen. Vielleicht war der Grund unseres Wettstreits, dass er uns dahin gebracht, wo wir nun sind", wie "Filmstars" berichtete. Mehr

Das Wirtschaftsmagazin "Forbes" führte Scott im vergangenen Dezember auf Rang eins der Liste der mächtigsten Frauen der Welt 2021. Sie hat in der Vergangenheit immer wieder großzügige Summen an gemeinnützige Organisationen gespendet, darunter etwa 436 Millionen Dollar an die Non-Profit-Organisation Habitat for Humanity im Frühjahr 2022.