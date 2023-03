von Gerrit-Freya Klebe Mädchenflohmarkt ist einer der bekanntesten Online-Flohmärkte. Doch nun häufen sich die Beschwerden: Etliche Kunden bekommen nicht das Geld ausgezahlt, das ihnen nach erfolgreichem Verkauf zusteht. Die Verbraucherzentrale rät inzwischen davon ab, die Plattform überhaupt noch zu nutzen.

Wer seinen Kleiderschrank aussortiert und etwas verkaufen möchte, findet im Internet verschiedene Adressen dafür. Eine davon: Mädchenflohmarkt. Doch in den letzten Wochen häufen sich die Beschwerden über die Plattform. Dutzende Mitglieder berichten online bei der Bewertungsplattform Trustpilot davon, dass sie nicht das Geld bekommen, das ihnen zusteht. Viele zeigen sich schockiert, so galt die Plattform bislang als beliebter Anbieter im Secondhand-Segment mit mehr als einer Million Mitgliedern. Auch viele Influencer wie Leonie Hanne, Ana Johnson oder Schauspielerin Nova Meierhenrich verkaufen dort ihre Kleidung an ihre Follower.