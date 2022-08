"Männer schauen mit 20 einmal in den Spiegel und dieses Selbstbild wird dann mental 30 Jahre nicht mehr angerührt", witzelte Kabarettist Horst Schrot. Und so sieht dann auch der Kleidungsstil vieler Männer aus, die sich schon etwas weiter von den 20 entfernt haben. Grundregel des guten Stils: Erkenne Dich selbst. Bin ich eher kleiner? Habe ich eher kürzere Beine und einen langen Oberkörper oder andersherum? Bin ich nicht der V-Form Typ, sondern eher das Rechteck oder der O-Typ mit breiteren Hüften? Sind meine Beine dünn oder doch kräftiger? Habe ich einen Hintern in der Hose oder so gut wie gar keinen? Die ehrlichen Antworten auf diese Fragen haben erheblichen Einfluss auf die Schnitte und Farben, die dem Körper schmeicheln.