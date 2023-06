von Gerrit-Freya Klebe Mats Hummels' Follower waren schockiert, als sie ein Buch mit Verschwörungstheorien im Schrank ihres Fußball-Idols entdecken. Jetzt verriet Hummels, wie es dazu kam.

Für Mats Hummels war es ein normales Posting, wie immer. In seiner Instagram-Story hat er am Samstagabend ein Foto gezeigt, um seine Follower wissen zu lassen, was er gerade so macht.

Zu sehen war ein Fernseher, darauf grüner Rasen und Fußballer, das Champions-League-Finale. Manchester City gegen Inter Mailand. Doch seinen aufmerksamen Fans ist ein Detail nicht entgangen.

Im Regal unter dem Fernseher waren Bücher platziert, eines davon: "Gesundheitsdiktatur. Bill Gates‘ Angriff auf die Demokratie" von Dr. C. E. Nyder, erschienen im Kopp-Verlag, der für seine rechtspopulistischen und pseudowissenschaftlichen Bücher bekannt ist.

Mats Hummels: Das sagt er zu den Verschwörungstheorien in seinem Bücherregal

Auch bei dem Buch, das beim 34-jährigen Hummels da im Regal steht, handelt es sich um eine Verschwörungstheorie. Das 240 Seiten dicke Exemplar erschien im Herbst 2020, mitten in der Pandemie.

Es verbreitet verschwörerische Theorien rund um die Covid19-Impfung und die Behauptung, die Pandemie sollte "eine neue Weltordnung installieren" und die "Demokratie abschaffen", heißt es in der Produktbeschreibung bei Amazon.

Fans in den sozialen Medien zeigten sich entsetzt, nannten ihn gar "Mats Schwurbels". Ein Fan kommentierte: "Das schockiert mich echt sehr." Auf Twitter sah sich Mats Hummels nun zu einem Statement genötigt, um die Situation zu entschärfen und seine Follower zu beruhigen: "Leute das ist nicht mein Buch", schrieb er mit einem lachenden Smiley. "Ich wusste bis zu den Tweets hier nicht mal von der Existenz dieses 'Werks' geschweige denn würde ich sowas lesen."

Die meisten Fans dürften sich damit zufrieden geben. Die anderen rätseln weiter. Eine Vermutung unter seinen Twitter-Anhängern ist, dass Mats Hummels sich an dem Abend bei jemand anderem in der Wohnung oder in einem AirBnB aufgehalten hat.

Schaut man in seine aktuelle Instagram-Story, sieht man den Sportler mit Sonnenbrille auf einer Jacht übers blaue Wasser schippern. Nach seiner Heimat Dortmund sieht das eher nicht aus.

Quellen: Amazon, Sport1