Nach Matthew Perrys Tod trauern seine "Friends"-Kollegen um den Schauspieler. Sie bräuchten Zeit, um den "unfassbaren Verlust" zu verarbeiten.

Zwei Tage nach dem plötzlichen Tod des Schauspielers Matthew Perry haben seine "Friends"-Kollegen ihre Trauer bekundet. In einer gemeinsamen Erklärung sprachen Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer am Montag von einem "unfassbaren Verlust".

Der 54-jährige Perry war am Samstag tot in einem Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles gefunden worden, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichtet hatten.

"Wir alle sind nach dem Verlust von Matthew völlig am Boden zerstört. Wir waren mehr als nur Kollegen. Wir sind eine Familie", schrieben die Darsteller in der von "People.com" veröffentlichten Erklärung.

"Friends": Nach dem Tod von Matthew Perry halten seine Kollegen zusammen

Es gäbe noch viel mehr zu sagen, aber sie bräuchten zunächst Zeit, um zu trauern und um den "unfassbaren Verlust" zu verarbeiten, hieß es darin. Ihre Gedanken seien bei Perrys Familie, seinen Freunden und "allen in der Welt, die ihn geliebt haben".

"Friends"-Star Matthew Perry starb mit 54 Jahren: Sein Leben in Bildern 1 von 15 Zurück Weiter 1 von 15 Zurück Weiter Matthew Perry und seine Ex-Verlobte Molly Hurwitz im Jahr 2021. Das Paar war von 2018 bis 2021 liiert – ein Jahr nach der Verlobung gaben sie die Trennung bekannt. Mehr

Auch andere "Friends"-Kollegen, wie die Produzenten Marta Kauffman, David Crane und Kevin Bright, äußerten sich, wie "People" berichtet: "Wir sind schockiert und zutiefst betrübt über den Tod unseres geliebten Freundes Matthew. Es scheint immer noch unmöglich. Alles, was wir sagen können, ist, dass wir uns gesegnet fühlen, ihn als Teil unseres Lebens gehabt zu haben. Von dem Tag an, als wir ihn zum ersten Mal die Rolle des Chandler Bing verkörpern hörten, gab es für uns keinen anderen mehr." Er sei immer der "lustigste Mensch im Raum" gewesen.

Die 90er-Jahre-Hit-Serie "Friends", in der Perry die Rolle des Chandler Bing spielte, drehte sich um das Leben von sechs jungen Freunden in New York.

Die TV-Serie wurde von 1994 bis 2004 in den USA produziert und in zig Ländern zum Fernsehkult. Für die Sondersendung "Friends: The Reunion" standen 2021 alle sechs Hauptdarsteller noch einmal zusammen vor der Kamera.