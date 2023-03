von Gerrit-Freya Klebe Mit neuer Haarfarbe hatte Megan Fox sichtlich Spaß auf einer Party. Dafür hatte sie sogar ihren Verlobungsring abgelegt – und suchte auf dem Event die Gesellschaft eines neuen Mannes.

Sind sie getrennt oder sind sie es nicht? Diese Frage treibt Fans von Megan Fox und Machine Gun Kelly nun schon einige Wochen um.

Eine Szene von der Vanity-Fair-Party bei den Oscars heizt die Spekulationen erneut an. Dort tauchte Megan Fox mit einer neuen Haarfarbe auf. Ein knalliges Rot trägt sie nun auf dem Kopf. Und auch an ihrem Finger ist etwas anders: Der Verlobungsring von Machine Gun Kelly fehlt, wie die US-Seite "Page Six" berichtet. Und auch Kelly selbst war auf dem Event nicht anwesend.

Den Ring mit dem Smaragd und dem Diamanten hatte Kelly selbst designt und mit einem schmerzhaften Detail versehen. An der Innenseite des Rings sind Dornen angebracht, die Fox angeblich im Alltag nicht stören, aber ein Abnehmen des Ringes sehr schmerzhaft, wenn nicht sogar blutig machen sollten. Doch auch das scheint Fox nicht davon abgehalten zu haben, ihn abzulegen.

Megan Fox: Mit neuem Mann bei der Vanity-Fair-Oscar-Party

Bei der Party hatte die 36-Jährige "sichtlich Spaß", wie "Page Six" einen heimlichen Beobachter zitiert. Demnach habe sie "zur Musik gegroovt und in einem Außenbereich an einem Drink genippt". Dabei suchte sie auch die Gesellschaft eines anderen, zehn Jahre jüngeren Mannes: "Sie hielt sich in der Nähe von 'Black Adam'-Darsteller Noah Centineo auf, ebenso wie ihr Agent und drei Freundinnen. Sie verbrachte viel Zeit damit, sich mit Centineo zu unterhalten", will die Quelle beobachtet haben.

Mitte Februar führten mehrere Aktionen von Megan Fox zu Trennungsgerüchten: Erst postete sie ein kryptisches Zitat auf Instagram, in dem es um Untreue ging, dann löschte sie ihren Account.

Wenig später ging er wieder online, jedoch ohne einige der älteren Bilder mit Machine Gun Kelly. In einem Posting dementierte sie sogar die Fremdgeh-Gerüchte um Kelly. Doch trotzdem war die Beziehung der beiden mindestens angeschlagen.

"Page Six" berichtete im Anschluss, dass Fox und Kelly eine Paartherapie versuchen wollten: "Sie sprechen jeden Tag über Zoom mit einem Paartherapeuten", sagte ein Insider der Seite. "Megan ist der Meinung, dass sie der Therapie eine Chance geben müssen, bevor sie irgendwelche dauerhaften Entscheidungen treffen."

Das hat wohl nicht geklappt. Zumindest so interpretieren viele Follower Megan Fox' Auftritt.

Quelle: "Page Six"