von Gerrit-Freya Klebe Wegen eines Artikels sah sich die britische Zeitung "The Sun" nun genötigt, sich bei bei Herzogin Meghan Markle zu entschuldigen. Zuvor gab es zahlreiche Beschwerden.

Prinz Harry und Herzogin Meghan sorgten mit ihrer neuen Netflix-Dokumentation für reichlich Schlagzeilen. Doch nun trieb es ein Kolumnist der britischen Zeitung "The Sun" zu weit: Sein Artikel musste entfernt werden und die Zeitung entschuldigte sich sogar bei den Royals.

Denn innerhalb kürzester Zeit gingen mehr als 20.000 Beschwerden ein. Autor und Moderator Jeremy Clarkson beschrieb in seiner Kolumne, wie sehr er Meghan "hasst".

Und wie er von diesem einen Tag träume, "wenn sie nackt durch die Straßen von jedem britischen Ort getrieben wird, während die Menge 'Schande!' ruft und Klumpen von Exkrementen auf sie wirft".

Meghan Markle: Selbst Abgeordnete beschwerten sich über "The Sun"-Artikel

Nicht nur die Leser waren schockiert. Der Text schlug sogar so hohe Wellen, dass 60 Abgeordnete des britischen Parlaments einen Brief schrieben und eine Entschuldigung von Clarkson und Konsequenzen forderten, wie unter anderem "Newsweek" berichtet.

Eine Begründung lautete: Herzogin Meghan habe in der Vergangenheit glaubhafte Todesdrohungen bekommen, und solche Kolumnen führten zu einem "nicht akzeptablen Klima des Hasses und der Gewalt".

Auf Twitter äußerte sich Clarkson zu dem Fall: "Oh je. Da bin ich wohl ins Fettnäpfchen getreten. In einer Kolumne, die ich über Meghan geschrieben habe, habe ich mich ungeschickt auf eine Szene in 'Game of Thrones' bezogen, und das ist bei sehr vielen Leuten schlecht angekommen." Er sei "entsetzt", dass er "so viel Schmerz verursacht habe, und werde in Zukunft vorsichtiger sein".

Auch die "Sun" entschuldigte sich offiziell auf ihrer Website. Dort heißt es: "Die Meinung der Kolumnisten ist ihre eigene, aber als Herausgeber sind wir uns bewusst, dass mit der freien Meinungsäußerung auch Verantwortung einhergeht. Wir bei der 'Sun' bedauern die Veröffentlichung dieses Artikels und es tut uns aufrichtig leid. Der Artikel wurde von unserer Website und aus unseren Archiven entfernt."

Quellen: "BBC", "Newsweek", "The Sun"