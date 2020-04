Seit der Flucht aus Großbritannien hat man nicht mehr viel gesehen von Prinz Harry und Herzogin Meghan. Und das war ja auch der Sinn des Umzugs. In dieser Woche aber sind die beiden medial wieder aufgetaucht in ihrer neuen Heimat Los Angeles. Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt verteilte das Paar dort für die Organisation "Project Angel Food" Mahlzeiten an Menschen mit chronischen Krankheiten. In legerer Kleidung und mit improvisierten Schutzmasken, wie Aufnahmen einer Überwachungskamera belegen.

Das war aber noch nicht alles. Dass sich die abtrünnigen Royals auch im Exil um ihre sozialen Projekte in Großbritannien kümmern, zeigte nun Meghan. Per Videocall meldete sie sich bei einer Gruppe von Frauen, die sich wie sie bei der "Hubb Community Kitchen" engagieren. Die Organisation, die nach dem verheerenden Brand des Grenfell Towers in London 2017 gegründet wurde, unterstützt Bedürftige mit selbstgekochten Mahlzeiten.

"Der Geist der Hubb Community Kitchen war immer, dass man sich kümmert, dass man gibt und denen hilft, die Unterstützung benötigen", sagte sie in der Videoschalte. "Es fing mit Grenfell an und jetzt in ganz Großbritannien. Ein hausgemachtes Essen von einem Nachbarn für den anderen, wenn der es am meisten braucht, ist, was Gemeinschaft überhaupt bedeutet."

Mit weißem T-Shirt, zurückgesteckten Haaren und einem sympathischen Lächeln im Gesicht, bewies Meghan, dass ihre positive Ausstrahlung auch im Home Office nichts von ihrer Kraft einbüßt. Die Hubb Community Kitchen unterstützt Meghan bereits seit 2018 und hat sogar gemeinsam mit der Organisation ein Kochbuch herausgebracht. Wegen der aktuellen Social-Distancing-Maßnahmen aufgrund der Coronakrise kochen die Frauen der Organisation zu Hause statt in der Community-Küche. Bedürftige Londoner Familien erhalten so dreimal die Woche eine selbstgekochte Mahlzeit.