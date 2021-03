Sehen Sie im Video: Meghan und die Queen – Video zeigt berührenden Decken-Moment bei erstem gemeinsamen Auftritt













Im brisanten Interview mit Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah gibt es eine Szene, die viele Zuschauer berührt hat.

Die Herzogin teilt ihre Wertschätzung für die Königin. Meghan erzählt von einem besonderen Moment mit der Monarchin während eines Besuchs in Cheshire.









„Wir waren in einem Auto zwischen zwei Terminen und sie hatte eine Decke, die ihre Knie wärmt. Es war kühl und sie sagte: ‚Meghan, komm her‘ und legte sie auch über meine Knie.“

Sie ergänzt:

„Es hat mich an meine Großmutter erinnert – wie warm, einladend und wahrhaft offenherzig sie immer war.“









Jetzt ist ein Video aufgetaucht, das genau diesen Moment zeigt. Es ist der 14. Juni 2018, die royale Hochzeit liegt etwa einen Monat zurück. Die Königin und Meghan befinden sich auf ihrem ersten gemeinsamen Termin in Cheshire. Nachdem sie die örtliche Polizeistation verlassen, ereignet sich die Szene.

Gefilmt wurde sie von Eileen Owens aus einem Fenster eines gegenüberliegenden Pubs.









Leslie Owens, der Besitzer des Pubs, sagt:

„Wir hatten keine Ahnung, welche Bedeutung der Moment hatte, bis wir das Oprah Interview gesehen haben.“

Owens ggü. Daily Mail

Eileen Owens fügt hinzu:

„Es wirkte einfach wie eine warme Geste – es sah so aus, als ständen sie sich sehr nahe.“

Owens ggü. Daily Mail









Dass die Beziehung zu ihrem Enkel sehr herzlich ist, davon zeugt auch die Reaktion der Queen auf das Oprah-Interview. Darin hatten Meghan und Harry über ihre schmerzliche Zeit und rassistische Kommentare im Königshaus berichtet.

Queen Elizabeth kommentiert es folgendermaßen:









„Die gesamte Familie ist traurig darüber zu hören, wie herausfordernd die Jahre für Harry und Meghan waren. Die angesprochenen Themen – besonders in Bezug auf die Hautfarbe, sind besorgniserregend. (…) Harry, Meghan und Archie werden immer sehr geliebte Familienmitglieder bleiben.“









Die persönliche Antwort Elizabeths auf das Interview ihres Enkels und seiner Familie lässt hoffen, dass eine Versöhnung möglich ist.





