Wer Podcasts mag und etwas für die britischen Royals übrig hat, der kann sich freuen. Denn Harry und Meghan werden demnächst eine Serie dieser Hörstücke auf Abruf produzieren, in Zusammenarbeit mit dem Anbieter Spotify. Jeder weiß wohl, wie der Herzog und die Herzogin von Sussex aussehen. Doch ihre Stimmen waren in der Öffentlichkeit eher wenig präsent. Sie beide liebten Podcasts, so Harry und Meghan in einer Mitteilung zum Vertragsabschluss. Gerade in Zeiten der Pandemie seien ungestörtes Zuhören und der Austausch zwischen den Menschen besonders wichtig. Harry und Meghan haben sich von der britischen königlichen Familie gelöst, nehmen keine offiziellen Aufgaben im Namen der Queen mehr war und leben mit ihrem Sohn Archie in den USA. Im September hatte das Paar einen Vertrag mit dem Streaminganbieter Netflix unterzeichnet. Damit wurde eine längerfristige Zusammenarbeit zur Erstellung von Programminhalten vereinbart.