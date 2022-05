Der weltweite Erfolg von "Bridgerton" sicherte den Stars der Netflix-Show Einladungen zur bekannten Met-Gala in New York. Bei der Charity-Veranstaltung zugunsten des "Costume Intstitutes" des Metropolitan Museum of Art zeigten sich die Schauspielerinnen und Schauspieler modisch neu.

Nicola Coughlan alias Penelope Featherington kam etwa mit Federn geschmückt. Coughlan gilt bei "Bridgerton" als Fan-Liebling. Die nur 1,55 Meter große Schauspielerin bewies bei der Met-Gala, dass sie ihre schrillen Netflix-Kostüme noch übertrumpfen kann. Ihr Ballkleid von Designer Richard Quinn war aus rosa und schwarz farbenem Satin und kam mit Puffärmeln, abstehenden Federn und einer Schleppe. Auf Instagram teilte Coughlan ein Video von der After-Party. "An Tagen wie heute denke ich daran, dass ich mal im 'Spar' gearbeitet habe", schrieb sie dazu.

"Bridgerton"-Stars Coughlan, Dynevor, Ashley uund Page waren anwesend

Die Herzogin Hastings kam ganz in Schwarz: Phoebe Dynevor zeigte sich in einem vom Goth-Stil inspirierten Look. Die Schauspielerin erschien mit deutlich dunkleren Haaren und dramatischem Lidstrich zur Met-Gala. Sie trug ein schwarzes Kleid von Louis Vuitton mit viel durchsichtigem Tüll und Spitze. Ein gekonnter Gegensatz zur unschuldigen "Bridgerton"-Rolle Daphne.

So viel Haut darf Simone Ashley bei "Bridgerton" höchstens während der Liebesszenen zeigen, doch einer Sache blieb sie treu: dem Korsett-Look. Die Schauspielerin trug ein knappes gold und schwarz farbenes Bustier von Moschino zu einem schwarzen Satin-Rock. Das passende schwarze Cape dazu hatte Designer Jeremy Scott in Anlehnung an ihre "Bridgerton"-Rolle Kate Sharma gewählt. "Ich habe oft an ihre erste Szene in 'Bridgerton' gedacht, und das Geheimnis darum, wer diese Frau wohl ist, die da in dem großen Cape mit Kapuze durch den Wald galoppiert", sagte er der "Vogue".

Und auch mit ihm gab es bei der Met-Gala ein Wiedersehen - obwohl sich Regé-Jean Page alias Herzog Hastings nach der ersten Staffel von der Netflix-Serie verabschiedete. Auf dem roten Teppich warf er den Kameras seinen typischen "Bridgerton"-Blick zu und zeigte sich klassisch gekleidet in einem Samt-Anzug von Armani.