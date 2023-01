Michael Schumacher wird 54 Jahre alt. Seine Kinder senden via Internet Glückwünsche an den Vater, der seit seinem Skiunfall nicht mehr öffentlich zu sehen ist.

Per Instagram haben Michael Schumachers Kinder ihrem berühmten Vater öffentlich zum 54. Geburtstag gratuliert.

Tochter Gina postete ein älteres gemeinsames Foto, auf dem sie mit Rennoverall und dicker Wollmütze keck zu ihrem Vater schaut, der seinerseits leicht die Augenbrauen hochzieht. "Happy Birthday Dad", schrieb die 25-Jährige, die selbst mittlerweile eine sehr erfolgreiche Sportlerin ist, und ergänzte: "Rückblick auf unsere Kartzeit."

Emotionale Worte schrieb Bruder Mick zu zwei Fotos. Eines zeigt den 23-Jährigen zu früheren Zeiten mit einem Bilderrahmen in der Hand zusammen mit Vater Michael vor einem See. Auf einem zweiten grinst Michael Schumacher in Rennmontur in die Kamera. "Happy Birthday dem besten Papa aller Zeiten", schrieb er auf englisch dazu. Versehen mit einem roten Herzen ergänzte er: "Ich liebe dich."

Michael Schumacher seit Unfall 2013 aus der Öffentlichkeit verschwunden

Seit Ende 2013 ist Michael Schumacher selbst aus der Öffentlichkeit verschwunden. Der Formel-1-Rekordweltmeister hatte damals am 29. Dezember einen Skiunfall oberhalb von Méribel in Frankreich erlitten und sich dabei ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zugezogen. Details über seinen aktuellen Zustand sind nicht bekannt, er wird vor der Öffentlichkeit abgeschirmt.

Während Tochter Gina im Reining - einer Disziplin des Westernreitens - Sportkarriere macht, schaffte Sohn Mick den Aufstieg in die Formel 1. Nach zwei Jahren als Stammpilot für den amerikanischen Rennstall Haas wird er in diesem Jahr allerdings nur Ersatzmann sein –immerhin beim ehemaligen Branchenführer Mercedes. Bei den Silberpfeilen hatte Michael Schumacher für drei Jahre von 2010 bis einschließlich 2012 noch mal ein Comeback in der Formel 1 gegeben.

"Ich glaube, dass Papa und ich uns jetzt auf eine andere Art und Weise verstehen würden – einfach, weil wir in einer ähnlichen Sprache sprechen, diese Motorsportsprache. Und dass wir viel mehr zu bequatschen hätten", hatte Mick Schumacher in der Dokumentation "Schumacher" gesagt, die seit 2021 beim Streamingdienst Netflix läuft (einen Hintergrundbericht zur Doku lesen Sie hier bei stern+).