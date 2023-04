Michelle Hunziker steht ihrer Tochter Aurora sehr nah. So war sie auch im Kreißsaal bei der Geburt dabei

von Gerrit-Freya Klebe Michelle Hunziker steht ihrer Tochter Aurora Ramazzotti sehr nah. So war sie sogar mit im Kreißsaal dabei, wie sie nun verrät.

Aurora Ramazzotti teilt ihr Leben als Neu-Mama gern auf Instagram. Hier ein Foto, das sie beim Stillen ihres Sohnes Cesare auf der Couch zeigt, da ein Bild mit Baby auf dem Arm oder ein Selfie direkt nach der Geburt aus dem Krankenhaus mit Partner Goffredo Cerza. Auch um die Rückbildung ihres Körpers macht die 26-Jährige kein Geheimnis, zuletzt nannte sie ihren Körper "magisch".

Auch Neu-Oma Michelle Hunziker ist seit der Geburt ganz aus dem Häuschen. "Neben den Geburten meiner Töchter war heute der schönste Tag meines Lebens", schrieb Hunziker etwa in ihrer Instagram-Story.

In der italienischen Show "Verissimo" verriet sie nun weitere Details über diesen schönen Tag, wie "bunte.de" berichtet. Besonders eindrucksvoll sei gewesen, "wie das Baby aus dem Bauch meiner Tochter kam".

Michelle Hunziker war mit Aurora Ramazzotti im Kreißsaal

Dieser unvergessliche Moment hat sie nicht nur zur "überglücklichen" Großmutter gemacht, sondern auch eine Erkenntnis mit sich gebracht: "Erst jetzt verstehe ich die Emotionen der Großeltern angesichts eines Kindes, das aus dem Leib ihrer Tochter kommt. Es ist unglaublich! Es ist das Leben, das weitergeht."

Mit gerade einmal 46 Jahren jung Oma zu werden, war dabei tatsächlich ein Wunsch von Hunziker: Das verriet sie bereits 2016 in einem Interview. Am liebsten wäre sie sogar mit ihrer Tochter gleichzeitig schwanger gewesen: "Wäre es nicht schön, in zwei bis drei Jahren zusammen schwanger zu sein?", zitierte das "Hamburger Abendblatt" damals Hunziker.

Von der Schwangerschaft hatte sie an einem besonderen Morgen erfahren. An ein Detail werden sich die beiden vermutlich noch lange erinnern. Das Schweizer Onlineportal "Blick.ch" zitiert Aurora Ramazzotti: "Meine Mutter und ich trugen an diesem Morgen den gleichen Schlafanzug".

