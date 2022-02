Mickie Krause will sich von der Krebsdiagnose nicht die "gute Laune nehmen lassen".

Eigentlich wollte Mickie Krause in der neuen Vox-Sendung "Showtime of my Life" andere Männer zu einer Krebs-Vorsorge ermutigen. Dann diagnostizierten die Ärzte bei ihm selbst Krebs. Wie es weitergeht, hat er nun in einem Interview verraten.

In der neuen TV-Show "Showtime of my Life" (Vox, ab 15. Februar im TV und bei RTL+) zeigen Stars, wie wichtig Krebsvorsorge für Mann und Frau jeden Alters ist. Ausgerechnet als Teilnehmer dieser Sendung bekam Schlagerstar und Entertainer Mickie Krause (51) selbst die Schockdiagnose gestellt: Blasenkrebs.

Mickie Krause: So geht es nach der Diagnose Blasenkrebs für ihn weiter

Inzwischen wurde Krause zwar operiert und hat die OP gut überstanden. Offen blieb aber zunächst noch, wie es für Mickie Krause weitergeht und welche Folgen er von der Krebserkrankung spürt. Im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung gab Krause nun genau darüber Auskunft und teilte mit, wie es für ihn in den kommenden Wochen und Monaten nun weitergehen wird.

Als nächster Schritt bekommt er bald eine sogenannte Nachresektion. Diese Untersuchung, die in zwei Wochen terminiert ist, soll in der Berliner Charité stattfinden. Dabei wird laut Krause "noch mal geguckt, ob auch alles weg ist. Im April beginnt dann eine Immuntherapie". Diese werde voraussichtlich sechs Wochen lang dauern und sei "nicht ganz so heftig wie eine Chemotherapie".

Mickie Krause: "Krebs wird mich ein Leben lang begleiten"

Die gute Nachricht für Krause: Die Immuntherapie kann er "bei meinem Urologen hier in der Gegend machen. Das ist meine Therapie für die nächste Zeit." Trotz der schweren Diagnose nimmt Krause seine Krebserkrankung noch mit einem positiven Blick: So wisse er zwar, dass "der Krebs (...) mich jetzt ein Leben lang begleiten" wird, aber: "Ich werde mir nicht vom Krebs meine gute Laune nehmen lassen", so Krause weiter.

Für die Zuschauer:innen der Sendung ist sein Fall wohl ein weiterer Warnschuss, auch selbst zur Untersuchung zu gehen und eine mögliche Diagnose so früh wie möglich zu erhalten.