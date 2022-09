"Happy Birthday, @phoebegates. Ich bin so stolz auf dich": Zum 20. Geburtstag seiner Tochter Phoebe postet Bill Gates Kinderfotos auf Instagram.

Microsoft-Gründer Bill Gates hat seiner jüngsten Tochter Phoebe mit alten Kinderfotos zu ihrem 20. Geburtstag gratuliert. "Eine der größten Freuden in meinem Leben ist es, dabei zuzusehen, wie meine Kinder zu großartigen Erwachsenen werden", schrieb der 66-Jährige am Mittwoch auf Instagram. "Happy Birthday, @phoebegates. Ich bin so stolz auf dich."

Auf den Fotos ist Phoebe unter anderem als kleines Mädchen mit ihrem Vater zu sehen. Milliardär Gates hat mit seiner früheren Ehefrau Melinda zwei Töchter und einen Sohn. Phoebes Schwester Jennifer hatte im vergangenen Herbst geheiratet.