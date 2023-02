Sehen Sie im Video: Millionärin und Social-Media-Star – wer ist Turn-Ass Olivia Dunne?

















In den USA hat sie bereits Promi-Status erreicht:

Die Turnerin und Tiktokerin Olivia Dunne ist mit Anfang 20 bereits Millionärin. Ihr Vermögen wird auf mehr als zwei Millionen US-Dollar geschätzt.

Doch wer ist das beliebte Turn-Ass eigentlich?

Olivia Dunne wird am 1. Oktober 2002 in Westwood, einem Vorort im US-Bundesstaat New Jersey geboren.

Bereits im Alter von drei Jahren fängt sie mit dem Turnen an.

Im Jahr 2017 wird sie Teil der Turn-Nationalmannschaft der USA. Sie nimmt an einer Meisterschaft in Italien Teil, bei der sie die Goldmedaille gewinnt.

Für ihre Leistungen erhält Dunne den Scholastic All-American-Titel der WCGA (Women’s Collegiate Gymnastics Association). Diese Auszeichnung wird nur herausragenden Athletinnen verliehen.

Doch nicht nur im Turnen hat die US-Amerikanerin Erfolg. Die Sportlerin hat auf ihrem Tiktok-Account 7,1 Millionen Follower.

Dort gewährt sie ihren Fans Einblicke in ihren Alltag und vor allem in ihr Training. Doch sie nimmt sich dabei nicht zu ernst und zeigt auch ihre sportlichen Missgeschicke.

Inzwischen gehört sie zu dem Gymnastik-Team der Louisiana State University, den “LSU Athletics“. Olivia studiert dort Kommunikationswissenschaften. Doch ihre große Beliebtheit sorgt auch für Probleme.

Bei offiziellen Auftritten der LSU kommen viele ihrer Fans vorbei, um sie live zu sehen.

Ein Umstand, der das Turn-Ass bereits dazu veranlasste, ihre Bewunderer an einen angemessenen Umgang mit den anderen Athleten zu erinnern.

Ich werde die Unterstützung von euch immer schätzen und lieben, aber wenn ihr zu einem Event kommt, möchte ich euch bitten, respektvoll mit den anderen Turnern und der Turngemeinschaft umzugehen, da wir nur unsere Arbeit machen.





