Die Wahl zur MIss USA im Jahr 2016. Damals gewann eine Miss District of Columbia zum dritten Mal in der Geschichte den begehrten Titel. In diesem Jahr wäre eine deutlich größere Sensation möglich.

Kataluna Enriquez gewann die Wahl zur Miss Nevada und wird als erste Trans-Frau um die begehrte Miss-USA-Krone kämpfen. Ihren Sieg widmete sie der LGBTQ-Community.

In einem Regenbogenkleid, das sie selbst entworfen und geschneidert hatte, gewann Kataluna Enriquez am vergangenen Sonntag in Los Angeles die Wahl zur Miss Nevada. Die 27-Jährige ist die erste Trans-Frau, die nun an dem landesweiten Wettbewerb zur Miss USA teilnehmen wird.

"Es ist eine große Ehre, diesen Titel zu gewinnen – vor allem während des Pride Month", sagte Enriquez gegenüber dem "Las Vegas Review Journal". Im Juni jeden Jahres wirbt die internationale LGBTIQ-Szene für mehr Toleranz und feiert die Vielfalt der Gesellschaft. Nervös war sie nicht, erklärt die Gewinnerin weiter. "Ich wusste, dass ich hart gearbeitet hatte für diesen einen Versuch, Geschichte zu schreiben."

Per Instagram-Post bedankte sich Enriquez am nächsten Tag bei allen Menschen, die sie unterstützt hatten und richtete sich direkt an die LGBTQ-Community: "Ihr seid immer in meinem Herzen. Mein Sieg ist euer Sieg."

Miss Nevada will ihre Geschichte erzählen

Enriquez hat philippinische Wurzeln und arbeitet als Modedesignerin und als Fachanangestellte im Gesundheitswesen. Seit 2016 nahm sie an Transgender-Schönheitswettbewerben teil und hatte dabei immer auch etwas Größeres im Sinn als den reinen Sieg. Sie wollte ihre Geschichte erzählen und zeigen, dass sie mehr sei, als ein Körper, sagte sie im Gespräch mit dem "Las Vegas Review Journal". "Ich habe den Juroren gesagt, dass ich als nichtweiße Trans-Frau und als Überlebende von körperlicher und sexueller Gewalt für alles stehe, was in diesem Land unterrepräsentiert ist".

Nach einer Woche Urlaub bereitet sich die frisch gekürte Miss Nevada jetzt auf die Wahl zur Miss USA vor, die im November in Tulsa, im US-Bundesstaat Oklahoma, stattfinden soll. Auch diesmal will sie ihre Kostüme selber schneidern.

Quellen: Las Vegas Review Journal, Instagram (mskataluna)

Sehen Sie im Video: Matt Kroc ist Weltrekordhalter im Gewichtheben, Ex-Elitesoldat – und nun eine Frau. In den sozialen Netzwerken zeigt die Star-Athletin mit Namen Janae Marie ihren beeindruckenden Weg zum Transgender-Bodybuilder.