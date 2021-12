Seine Band Il Divo steht für das Crossover von Klassik und Pop. Jetzt ist der Sänger Carlos Marin im Alter von nur 53 Jahren verstorben.

Der spanische Sänger Carlos Marin, Mitglied der Band Il Divo, ist im Alter von 53 Jahren gestorben.

«Schweren Herzens teilen wir mit, dass unser Freund und Kollege, Carlos Marin, gestorben ist», schrieben seine drei Bandkollegen am Sonntag auf ihrer offiziellen Webseite. Am Donnerstag hatte die Gruppe bekannt gegeben, dass Marin sich im Krankenhaus befand.

Marin war 1968 im hessischen Rüsselsheim geboren und wuchs zunächst in Mörfelden-Walldorf auf, wo er schon früh begann, Musik zu machen. Als er mit zwölf Jahren nach Madrid zog, hatte er bereits zwei Alben herausgebracht. Seine Band Il Divo, die sich 2003 gründete, verbindet klassische Musik mit Pop. «17 Jahre lang waren wir vier gemeinsam auf dieser unglaublichen Reise von Il Divo und wir werden unseren lieben Freund vermissen», schrieben seine Kollegen.

In den sozialen Medien bekundeten Stars ihre Trauer. Hollywood-Star Barbra Streisand veröffentlichte auf Instagram ein gemeinsames Foto und schrieb: «Du bist zu früh von uns gegangen, Carlos. Ruhe in Frieden.» Der Musikproduzent Simon Cowell, der die vier Sänger 2003 entdeckt hatte, schrieb auf Twitter: «Mir fällt es so schwer, in Worte zu fassen, wie ich mich gerade fühle. Ich bin am Boden zerstört, dass Carlos Marin gestorben ist. Er hat das Leben geliebt.» Zu Marins Todesursache gab es zunächst keine offiziellen Angaben.