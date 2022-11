Willkommen bei bestem Sport, bei ausgezeichneter Kulinarik, wohltuender Wellness, mitreißendem Entertainment und einem überragenden Angebot für Familien mit Kindern.

Das ist schönster Urlaub, durch und durch premium. In einem Aldiana Urlaub hat man die Wahl aus einer unbändigen Vielfalt an Leistungen und Angeboten: Idealbedingungen für Genießer, Sportler, Wellness-Fans, Singles, Paare und Familien.

Die Buffets von Aldiana sind legendär. Mit regionalen Spezialitäten oder Zutaten aus aller Welt, mit Fisch, Fleisch oder rein pflanzlich, herzhaft, deftig oder süß, supergesund oder kleine Sünde – und immer ein Erlebnis! Die raffiniertesten Kreationen unserer Küchenchefs kommen jeden Abend frisch à la minute als GourmetTeller in drei Variationen auf den Tisch: Vorspeise, Hauptgang und Dessert. Unsere Sommeliers empfehlen die passenden Weine dazu, und einmal in der Woche laden die Clubs zum Gala-Dinner.

Relaxen, entspannen & genießen

Sportsfreunde kommen bei Aldiana voll auf ihre Kosten: gepflegte Tennisanlagen, bestens ausgestattete Radsport-Stationen, kostenfreie Nutzung der modernen Fitness-Studios, GroupFitness Classes, Reiten und die neuesten Trendsportarten. Golfer schätzen ganz besonders die Weltklasse-Plätze rund um die Clubs Andalusien und Costa del Sol sowie den Komfort des Aldiana Golfservice.

Sport und Fitness vom Feinsten

Neue Kraft tanken in den Welldiana Club Spas: Neben Sport und gesunder Ernährung erwartet den Gast ein großes Wellness-Programm für intensive und anhaltende Erholung. Hier genießt man wertvolle Zeit nur für sich, spürt die wohlige Wärme in den großen Saunalandschaften und bewegt sich scheinbar schwerelos im Wasser der beheizten Innenpools. Sanfte Massagen und fachkundige Physiotherapie bringen den Körper wieder ins Gleichgewicht.

Bei Aldiana ist immer etwas los. Mit vielen Aktionen, Sport und Show sorgen die Aldiana Entertainment Teams für Spannung, Begeisterung und fabelhafte Unterhaltung. Man kann sich mit anderen bei den Challenges of the Day, Sportaktivitäten und Turnieren messen. Für die Unterhaltung am Abend sorgen die aufwendigen Theater-Produktionen, Musicals und Shows für Groß und Klein. Natürlich kommt auch für unsere kleinen und jungen Gäste die Unterhaltung nicht zu kurz, denn die Kinder- und Jugendprogramme sind speziell auf die verschiedenen Altersklassen zugeschnitten und bieten so einen Urlaub der unbegrenzten Möglichkeiten.

Freuen Sie sich auf neue Erfahrungen und Begegnungen und auf die typisch bezaubernde Clubatmosphäre, die uns und unsere Gäste ausmacht. Urlaub unter Freunden! Willkommen im Club!

Gewinnen Sie vier Nächte für zwei Personen in einem Aldiana Club Resort nach Wahl. Die Unterbringung erfolgt im Doppelzimmer, Verpflegung laut Katalog, Anreise in eigener Regie.

Weitere Infos zu den Aldiana Club Resorts finden Sie hier: www.aldiana.com

Teilnahmeschluss ist der 01.12.2022.

Gewinn: Kurztrip für 2 Personen im Wert von ca. 1.600€

Anbieter: Aldiana Club Resorts