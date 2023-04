Mit dem neuesten Mitglied der ECOVACS-Familie gehört das Verlegen von Elektronikdrähten der Vergangenheit an – auch Hindernisse umfährt er dank innovativer Technologie problemlos.

Endlich ist es so weit: Wenn die Temperaturen klettern, erwacht die Natur aus ihrem Winterschlaf. Die Blumen blühen, das Gras sprießt. Herrlich, vor allem im eigenen Garten! Aber: Besonders wohl fühlen Sie sich dort erst, wenn es gepflegt aussieht – eben genau so, wie im eigenen Wohnzimmer. Dafür sorgt der Mähroboter GOAT G1, das neueste Familienmitglied bei ECOVACS, dem Pionier in Sachen intelligente Rasenmähroboter.

Das Besondere: Damit sich der smarte Gartengehilfe eigenständig durch den Garten bewegt und dabei das Grün auf die perfekte Länge mäht, müssen Sie keine Elektronikdrähte verlegen. Die Begrenzung kann das erste Mal ganz einfach durchgeführt werden – einfach den Mähroboter mobil per App wie ein ferngesteuertes Auto an die Grenzen des Gartens führen und aus den Daten im Anschluss eine Karte mit virtuellen Begrenzungen erstellen lassen. Auch um Hindernisse müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen: Der GOAT G1 weicht mit seinem eleganten Design Bäumen, Steinen oder gar dem geliebten Haustier mühelos aus. Möglich macht das ECOVACS erste innovative Hindernisvermeidungstechnologie AIVI 3D. Bedeutet für Sie: Zurücklehnen, entspannen und dem emsigen Helfer ganz gemütlich bei der Arbeit zuschauen.

Sollte er sich doch einmal aus dem Sichtfeld entfernen, fangen Sie ihn dank einer 360°-Überwachungsfunktion per App einfach wieder ein. Die hochauflösenden Einblicke liefern modernste Spitzenkameras, die darüber hinaus auch für Sicherheit in Ihrem Garten sorgen. Denn der integrierte „Smart Garden Keeper“ überwacht, was dort gerade passiert. Sie merken schon: Ihr Rasen ist beim GOAT G1 in besten Händen. Das gilt auch für Ihre Daten, denn die sind durch TÜV-zertifizierte Datenschutzstandards geschützt. Damit Sie schon bald von den vielen Vorzügen des intelligenten Rasenmähroboters profitieren können, müssen Sie einfach nur das Puzzle lösen und danach das Teilnahmeformular ausfüllen.

Weitere Informationen unter: www.ecovacs.com/de

Angaben zum Gewinnspiel

Teilnahmeschluss ist der 2. Mai 2023.

Jetzt mitmachen und einen GOAT G1 von ECOVACS im Wert von 1.599,00 EURO gewinnen – viel Glück!

Anbieter: ECOVACS