Genieße gemeinsame Zeit bei einem unvergesslichen Städtetrip für zwei ganz im Zeichen der Liebe.

Love is in the air: Der Valentinstag steht vor der Tür. Der Tag der Liebe und Verliebten wird bereits seit dem 14. Jahrhundert gefeiert. Ein Tag, um die Liebe zwischen zwei Menschen hochleben zu lassen.

Liebe lässt sich natürlich nicht in materiellen Dingen bemessen. Dennoch können Geschenke eurer Liebe Ausdruck verleihen. Laut einer aktuellen repräsentativen Studie von mydays und Statista Q ist der Spitzenreiter bei den Valentinstagsgeschenken ein gemeinsames Erlebnis. Wie wäre es denn mit einem Städtetrip? Mit der mydays Geschenkbox “Städtetrips” könnt ihr die Altstadt Bratislavas erleben, durch die Straßen Berlins schlendern oder euch von den historischen Schlössern Wiens verzaubern lassen. Kurzum: die perfekte Chance, zusammen mit deinem/deiner Partner:in das pure Lebensgefühl einer Stadt aufzusaugen. An diesen Orten können Geschichten und Erinnerungen entstehen: eure ganz persönliche Liebesgeschichte.

Angaben zum Gewinnspiel

Teilnahmeschluss ist der 18.02.2023.

Gewinn: 1x mydays Geschenkbox „Städtetrips“ im Wert von ca. 100 €

Anbieter: mydays GmbH