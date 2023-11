Die Kanadierin zählte zu den erfolgreichsten Topmodels der Welt. Nun äußerte sie sich zu ihrem Liebesleben.

Ex-Topmodel Linda Evangelista ist nach eigenen Worten nicht auf Partnersuche. "Kein Interesse. Ich will nicht mehr neben jemandem schlafen. Ich will niemanden mehr atmen hören", sagte die 58-Jährige der "Sunday Times" auf die Frage, ob sie auf Dates gehe. Dem Bericht zufolge gab sie an, sich nicht an ihr letztes Date erinnern zu können - es sei aber definitiv vor der missglückten Schönheitsoperation gewesen, sagte Evangelista weiter.

Evangelista zählte in den 80er und 90er Jahren zu den erfolgreichsten Topmodels der Welt. Vor zwei Jahren machte sie die Schönheitsoperation öffentlich, die Berichten zufolge vor mehreren Jahren gewesen sein soll. Im September sagte sie in einem Interview mit dem "Wall Street Journal", dass sie sich gegen Brustkrebs behandeln lassen musste. Nach einer Operation, Bestrahlung und Chemotherapie habe sie heute eine gute Prognose. Zwar bliebe die Chance, dass der Krebs zurückkehre, dennoch gab sie sich positiv.