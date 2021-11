Lady Gaga setzte bei der "House of Gucci"-Premiere erneut einen modischen Akzent. Sie präsentierte einen Mix aus Lila und Schwarz.

Wenn jemand weiß, wie man mit einer saftigen Portion Extravaganz alle Blicke auf sich zieht, dann ist es Lady Gaga (35, "A Star Is Born"). Bei der "House of Gucci"-Premiere in London stolzierte die Sängerin und Schauspielerin am Dienstagabend (9. November) im verruchten Glam-Outfit über den roten Teppich.

Mix aus Rock und Glamour

Ihre bodenlange lila Robe mit Flatterärmeln und Schleppe kombinierte die 35-Jährige mit schwarzen glitzernden Handschuhen, farblich passenden Netzstrapsen, die viel Haut freilegten, und derben High-Heel-Boots mit Plateausohle. Dazu trug sie eine breite Kette in Gold und Silber sowie passende Ohrringe und ein Armband.

Die leuchtende Farbe ihres Kleides griff sie beim Make-up wieder auf: Neben lila Lidschatten mit Glitzerpigmenten trug Lady Gaga schwarzen Kajal und Mascara sowie Lipgloss im Farbton Nude. Ihre Augenbrauen betonte sie ebenfalls in Schwarz. Die langen platinblonden Haare mit Pony hatte die "Pokerface"-Interpretin, die in "House of Gucci" als Patrizia Reggiani zu sehen ist, in der Mitte gescheitelt. Die glatten Längen ließ Gaga sanft über die Schultern fallen.

Neben Lady Gaga flanierten auch ihre Co-Stars Adam Driver (37, "Marriage Story"), Salma Hayek (55) und Jared Leto (49) über den roten Teppich der Filmpremiere in der britischen Metropole. Das Drama "House of Gucci" startet am 2. Dezember in den deutschen Kinos.