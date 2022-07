Lucy Hale hat bei der Premiere des "Pretty Little Liars"-Reboots in einem grünen Anzug aus Kunstleder einen stilsicheren Auftritt hingelegt.

Die beliebte Serie "Pretty Little Liars" (2010-2017) bekommt mit "Pretty Little Liars: Original Sin" ein Spin-off. Zur Premiere am Freitag (15. Juli) erschien auch die Hauptdarstellerin der Originalserie, Lucy Hale (33), auf dem roten Teppich. In einem stylischen Anzug aus grünem Kunstleder wurde die Schauspielerin zum Blickfang der Veranstaltung.

Das dunkelgrüne Ensemble, das von der Modemarke Staud stammt, bestach durch seinen lässigen Schnitt und weiße Nähte. Unter dem Blazer trug Hale ein enganliegendes, schwarzes Top. Als Schuh wählte sie einen schwarzen, eckigen Plateau-High-Heel in Schlangenlederoptik.

Schmuck im Silber-Gold-Mix

Um den coolen Look abzurunden, griff die Schauspielerin zu Schmuck im Silber-Gold-Mix. Ihre brünetten Haare stylte sie zu einer lockeren Hochsteckfrisur und kombinierte diese mit schlichtem Make-up in Nude-Tönen. Ihre Augen betonte sie mit braunem Lidschatten und Mascara, für ihre Lippen griff sie zu einem beerigen Lippenstift. Auch ihre Nägel waren auf den Look abgestimmt: Diese waren in einem klassischen Rot lackiert.