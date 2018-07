So schön unperfekt! Die Zeiten, in denen das Make-up sitzen und jede Haarsträhne richtig liegen musste, sind scheinbar vorbei. Denn dank der neuen "#WokeUpThisWayChallenge" (zu Deutsch: "Bin so aufgewacht") zeigen sich die Stars auf Instagram aktuell so natürlich wie selten zuvor. Übergeschwappt ist der Trend - wie sollte es anders sein - aus den USA. Dort posteten bereits Stars wie Cindy Crawford (52) und Jaime King (39) ungeschminkte Selfies kurz nach dem Aufwachen.

Annett Möller bringt den Trend nach Deutschland

Eigentlich wird man für die "#WokeUpThisWayChallenge" nominiert. Doch als Nachrichtensprecherin Annett Möller (39) von dem US-Trend erfuhr, war sie sofort Feuer und Flamme dafür. Zwar klicke auch sie sich gerne durch die "wunderschönen Fotos" auf Instagram, es wäre aber genauso "wichtig, mal wieder ein bisschen aus der 'echten Welt' zu zeigen", schreibt sie zu gleich mehreren Schnappschüssen aus dem Bett. Ihre "grauen Haare, Augenringe, Falten oder Cellu" wolle sie daher nicht länger verstecken.

Katzenberger, Ludowig und Co. ziehen mit

Eine Promi-Dame, die Möllers Beispiel nur allzu gerne folgt, ist Daniela Katzenberger (31). Immer wieder zeigt sich die TV-Blondine völlig uneitel auf ihrem Instagram-Account. Klar, dass sie auch diese Herausforderung mit den Worten "da mache ich doch glatt mit" annimmt. Ihren rosa Pyjama-Look in Kombination mit den verwuschelten Haaren und kleinen Äuglein nennt sie selbst "Zombienismus" und ist sich sicher, dass es für weitere Nominierte schwer sein wird, diesen zu übertreffen.

Frauke Ludowig (54) hält dagegen. "Daniela hat gerade vorgelegt, ich finde, ich kann sie in Sachen verpenntes Knautschgesicht noch toppen", schreibt die Moderatorin zu ihrem Bild auf Instagram. Dieses zeigt die 54-Jährige in einem "Kinderbett mit Pünktchenbettwäsche", in dem sie nach eigener Aussage die Nacht verbracht hatte.

Deutlich eleganter geht es da bei Charlotte Würdig (39) zu. Sie lugte am Dienstagmorgen scheinbar unbekleidet aus weißer Bettwäsche hervor und gab zu, dass sie diese Challenge liebe. Ein Auge müsse bei ihrem No-Make-up-Bild allerdings zugedrückt werden: "Meine permanenten Wimpern konnte ich nicht entfernen", gestand die Ehefrau von Rapper Sido (37, "Bilder im Kopf"). Würdig nominierte außerdem "Höhle der Löwen"-Investorin Judith Williams (45), "GZSZ"-Star Iris Mareike Steen (26) sowie Curvy-Model Angelina Kirsch (30) und "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (37). Ob sich die Promi-Damen der Instagram-Challenge stellen werden, bleibt jedoch noch abzuwarten.

Das steckt dahinter

Während die deutschen Promifrauen die "#WokeUpThisWayChallenge" bislang eher zum Spaß nutzen, verbirgt sich dahinter eine deutlich gewichtigere Absicht. Denn in Amerika werden Personen, die der Selfie-Nominierung nicht nachkommen, dazu aufgefordert, die "Born this Way"-Foundation von Lady Gaga (32, "Bad Romance") zu unterstützen. Geldbeträge in jeglicher Höhe können gespendet werden. Die Sängerin gründete 2011 die Stiftung, um junge Menschen in ihren Persönlichkeiten zu stärken und sie zu ermutigen, wichtige Themen, die ihr Wohlbefinden betreffen, öffentlich anzusprechen.