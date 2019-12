Kaum sind die Feiertage vorbei, plagt uns das schlechte Gewissen. Das hemmungslose Schlemmen hat seine Spuren hinterlassen. Jetzt heißt es handeln, die Weihnachtspfunde müssen wieder runter. Doch Vorsicht: "Setzen Sie sich realistische Ziele und planen Sie in kleinen, konkreten Schritten. Realistisch ist eine Gewichtsabnahme von zwei Kilo im Monat", mahnt die Ernährungsexpertin Dr. Alexa Iwan im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news.

"Ein konkreter Schritt wäre, zunächst einmal nur das Frühstück zu optimieren. Und erst, wenn das gut klappt, die nächste 'Baustelle' ins Visier nehmen. Viele Abnehmwillige schwören auf Intervallfasten. "Eine Methode, mit der sehr viele Menschen gut klarkommen und auch gute Erfolge erzielen", bestätigt auch die Expertin.

Was sind die größten Fehler?

"Mir wäre es natürlich am liebsten, wenn die Nahrungszufuhr nicht nur zeitlich eingegrenzt würde, sondern wenn gleichzeitig auch die Mahlzeiten an sich verbessert würden. Das muss aber nicht sein, man kann auch einfach so weiteressen wie bisher. Durch die lange Fastenphase (in der Regel 16 Stunden) kommt der Körper täglich in einen Hungerstoffwechsel, was sich positiv auf Gewicht und Gesundheit auswirkt."

Und was sind die größten Fehler, die wir beim Abnehmen machen können? "Die meisten Menschen haben zu wenig Geduld. Sie wollen zu schnell Erfolge sehen. Eine dauerhafte Gewichtsabnahme gelingt aber dann am besten, wenn man sich die Zeit nimmt, um sich wirklich an die Veränderungen zu gewöhnen. Wenn Sie nach vier Wochen alles wieder so machen wie vorher, werden Sie keinen langfristigen Erfolg erzielen. Das heißt es muss klar sein, dass hier Dinge fürs Leben verändert werden. Und an diese Veränderungen gewöhnt man sich am besten Schritt für Schritt."

