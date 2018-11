Am 8. November wird in New York City die diesjährige "Victoria's Secret"-Show aufgezeichnet. Im US-Fernsehen wird das Spektakel dann am 2. Dezember bei ABC zu sehen sein. Unter anderem wird das brasilianische Model Adriana Lima (37) über den Laufsteg schweben. Am Mittwoch hat sie am Empire State Building die spezielle Beleuchtung zu Ehren der sexy Dessous-Show enthüllt.

Seit 1999 ist sie ein Engel

Lima trug dabei eine enge, schwarze Lack-Hose, schwarze Lederstiefel mit Killer-Absätzen sowie eine schwarze Samtjacke. Auf ihrem weißen Top prangte in Schwarz der Schriftzug "Victoria's Secret", der von einem pinken Glitzer-Streifen quer über ihren Busen geteilt wurde. Ihre lange, braune Mähne fiel ihr in Locken gelegt um die Schultern. Dezentes Make-up und unauffällige Ohrringe rundeten den Look ab. Ihr schönstes Accessoire für den Auftritt: das Strahlen auf den Lippen.

Gerüchten zufolge könnte es jedoch ihr letzter Catwalk-Einsatz als "Victoria's Secret"-Engel sein. Modelkollegin Georgia Fowler (26) erklärte zuletzt im Interview mit der "Grazia" in Bezug auf Lima: "Ich denke, es wird ihr letztes Jahr sein". Lima hat sich dazu bisher nicht geäußert. Seit 1999 ist die heute 37-Jährige im Auftrag der Unterwäschemarke unterwegs - sowohl vor der Kamera als auch auf dem Laufsteg.