Look des Tages

Das brasilianische Model Adriana Lima (38) erschien bei der Filmpremiere von "Once Upon a Time... in Hollywood" in Los Angeles in einem aufregenden Paillettenkleid ganz in Rot. Die verspielten Raffungen rund um ihre Hüftpartie brachten ihre schmalen Kurven wunderbar zur Geltung. Ein kleiner Ausschnitt am Dekolleté und ein langer Beinschlitz bis zum Oberschenkel sorgten für noch mehr femininen Charme.

Zu ihrem glamourösen Neckholder-Kleid kombinierte die 38-Jährige rote Riemchen-Sandalen mit hohem Absatz. Ihre brünetten Haare legte sie sich glatt frisiert aus dem Seitenscheitel hinter die Ohren. Ihr Make-up hielt Lima in natürlichen Nuancen, ihre Lippen betonte sie mit einem knallroten Lippenstift. Silberne Ohrstecker sowie dazu passende Ringe rundeten den eleganten Look ab.