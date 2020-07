Modetrends sind immer im Wandel und das ist auch gut so. Im Fokus stehen Vielfalt und Freude an neuen Ideen, denn Kleidung beeinflusst nicht nur das Aussehen, sondern auch das Lebensgefühl und Wohlbefinden. Welche fünf Trends Sie dieses Jahr nicht verpassen sollten, lesen Sie hier.

Modetrend: Leder

Leder liegt 2020 im Trend, egal ob Rock, Kleid oder Mantel, das Material kann vielseitig eingesetzt werden. Ob Glatt- oder Wildleder, das spielt keine Rolle, je nach Look können Sie das Material unterschiedlich kombinieren. Für die Optik ist nicht wichtig, ob es sich um Echtleder oder Kunstleder handelt. Letzteres steht dem Original in nichts nach und schont Tier- und Umwelt. Tragen Sie Leder-Kleidungsstücke am besten in Kombination mit zurückhaltenderen Materialien, sodass das Outfit nicht überladen wirkt. Zu einem schwarzen Kleid in Leder-Optik könnten Sie beispielsweise einen hellen Pullover aus Feinstrick tragen.

Modetrend: Rüschen und Volants

Rüschen und Volants sehen zu jeder Jahreszeit schön aus, sie kommen an Blusen, T-Shirts, Pullovern oder Kleidern zum Einsatz und verleihen dem Look etwas Romantisches und Verspieltes. Es handelt sich bei Rüschen und Volants nicht um dasselbe, denn Rüschen wirken meist voluminöser, während Volants geschmeidiger fallen. Volants zieren aktuell viele Sommerkleider -und Röcke, das gilt insbesondere für schöne Kleidungsstücke im Wickel-Look.

Modetrend: Paperbag-Hose

Die Paperbag-Hose ist zwar nicht neu, aber aktuell sieht man die schönen High-Waist-Hosen überall. Den Namen verdankt der Modetrend der Optik des Hosenbunds, denn dieser sieht mit etwas Fantasie aus wie eine zusammengeknüllte Papiertüte. Wer eine schmale Taille zaubern will, ist mit einer Paperbag-Hose gut beraten, der schöne High-Waist-Schnitt schmeichelt nämlich der Figur und kaschiert den Bauch. Die trendige Hose gibt es in vielen verschiedenen Materialien, von der Stoffhose bis hin zur Jeans.

Modetrend: Sonnenbrillen

Die Sonnenbrillen erinnern 2020 an die frühen 2000er, denn die Brillen werden immer kleiner und bunter. Schmale Cat-Eye-Sonnenbrillen, die nur die Augen verdecken und so viel wie möglich vom Gesicht frei lassen, sind besonders angesagt. Praktisch und stylisch zugleich sind passende Brillenketten, die an der Sonnenbrille befestigt werden, sodass diese nicht verloren gehen kann.

Modetrend: Knallige Farben

In Sachen Farbe darf es 2020 ordentlich knallen, denn schöne leuchtende Farben gehören zu den Trendtönen. Das trifft nicht nur auf bunte Sommermode zu, sondern auch auf Statement-Kleidungsstücke im Herbst und Winter.

