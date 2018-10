Keine räkelt sich so schön in Dessous wie Supermodel Alessandra Ambrosio (37): Das beweist die Brasilianerin nun einmal mehr in der neuen Kampagne des Bade- und Dessousmoden-Unternehmens Lascana. Egal ob in sexy Spitzenunterwäsche oder tief dekolletierten Bustier - die zweifache Mama kann einfach alles tragen.

Doch welche Dessous trägt Ambrosio selbst am liebsten? "Das kommt ganz auf die Situation an", erklärt Ambrosio spot on news. "Im Alltag setze ich auf bequeme Teile. Wenn ich ausgehe, trage ich am liebsten Unterwäsche mit Spitze." In Sachen Dessous zähle aber vor allem eines: "Man muss sich wohl und sexy darin fühlen."

"Ich liebe Schokolade"

Und was kommt dem Model zuerst in den Sinn, wenn sie sich selbst im Spiegel ansieht? "Meine ersten Gedanken sind, dass Schönheit von innen kommt und dass ich wirklich gesegnet bin, das zu tun, was ich liebe und dass ich mein Leben als glücklicher und positiver Mensch leben kann", erklärt sie strahlend. Dazu gehört auch, sich ab und zu mal etwas zu gönnen. "Ich liebe Schokolade, Cup-Cakes und Eiscreme und ich verbiete mir diese Leckereien auch nicht. Aber ich esse sie in Maßen oder versuche, gesündere Alternativen zu finden, wie etwa Joghurt statt Eiscreme."

Im Alltag versuche sie drei Mahlzeiten am Tag zu sich zu nehmen. "Ich setze auf Bio-Lebensmittel sowie saisonale Produkte. Aber auch frisch gepresste Säfte stehen auf meinem Speiseplan", führt sie aus. Natürlich kommt das Sportprogramm ebenfalls nicht zu kurz, zu dem aber auch sie sich an manchen Tagen motivieren muss. "Ich denke, wir haben alle diese Tage, an denen wir unseren Schweinehund überwinden müssen. Aber es ist so wichtig, sich immer selbst zu motivieren, gesund zu bleiben und auf sich selbst acht zu geben. Das ist meine größte Motivation."