Rot steht ihr nicht nur in Form eines "Baywatch"-Badeanzugs: Alexandra Daddario (32, "Baywatch") sorgte mit einem feuerroten Kleid für einen aufregenden Auftritt auf der Premiere ihres neuen Films "Nomi" im Rahmen des Film Festivals in Los Angeles. Das bodenlange Kleid im Chiffon-Stoff mit einer Raffung in der Taille umspielte fließend die Figur der Schauspielerin. Mit tiefem Ausschnitt auf Vorder- und Rückseite kamen in der ärmellosen Robe Dekolleté, Arme und Schultern bestens zur Geltung.

Zu dem knallroten Kleid kombinierte die Schauspielerin eine schlichte Clutch in Schwarz. Ihre braunen Haare hatte sich Daddario zu einem hohen Dutt frisiert. Beim Make-up setzte die Schauspielerin auf dunkle Cat Eyes, die ihre blauen Augen betonten. Auf den Lippen schimmerte ein dezenter Lipgloss. Auch beim Schmuck hielt sich die Schauspielerin zurück. Lediglich funkelnde Ohrringe komplettierten ihren Look. In dem Thriller "Nomis" spielt Alexandra Daddario neben Henry Cavill (35) und Ben Kingsley (74). Ein Datum für den Filmstart in Deutschland ist noch nicht bekannt.