Alicia Vikander beweist in Cannes einmal mehr Stilbewusstsein: Ihr außergewöhnlicher Look war der Hingucker des "Irma Vep" Fototermins.

Alicia Vikander (33) sorgte bei einem Fototermin der HBO-Serie "Irma Vep" während der Filmfestspiele in Cannes mit einem skurrilen Outfit für Aufsehen. Die 33-Jährige legte mit einem weißen, ärmellosen Strukturkleid der Louis Vuitton Herbst- und Winterkollektion 2022 einen glamourösen Auftritt hin.

Skurriles Outfit begeistert Fotografen

Die Silhouette von Vikanders Outfits erinnerte ein wenig an einen - der Herrenmode des Biedermeiers entsprungenen - Frack oder Gehrock. Das weiße, taillierte Kleid, mit weit ausgestelltem Schoß, war auf der Vorderseite mit einer einreihigen Knopfleiste versehen. Verziert war die Robe mit schwarzen Stofffäden, die an den beiden seitlich herabhängenden Flügeln in einen dichten Fransenbesatz übergingen.

Modeexperten kennen dieses Kleid bereits aus der Louis Vuitton Modenschau Anfang des Jahres im Musée d'Orsay, bei der der Fokus ebenfalls auf außergewöhnlichen Silhouetten lag. Vikander ist Markenbotschafterin des Labels.

Schlichtes Styling lenkt Fokus auf Outfit

Dazu kombinierte Alicia Vikander eine schlichte, schwarze Anzugshose mit Bügelfalte und schwarze, spitz zulaufende Pumps mit silberner Kuppe. Anders als bei dem Laufsteg-Look der französischen Luxusmarke, lenkte sie damit den Fokus bewusst auf die obere Hälfte ihres Styles.

Die Haare trug die schwedische Schauspielerin elegant im Sleek-Look mit Mittelscheitel. Das dezente Make-up mit durch Rouge betonten Wangen und einem hellen Lippenstift in Rosé schmeichelte ihrer leichten Sommerbräune.

Seltener Einblick in ihr Privatleben

In einem Gespräch mit dem Modemagazin "Harper's Bazaar" gewährte die Schwedin Anfang April seltene Einblicke in das gemeinsame Familienleben mit Ehemann Michael Fassbender (45). Das Paar lernte sich 2014 am Set des Films "The Light Between Oceans" kennen. Bereits im Oktober 2017 gaben sich die beiden das Jawort. Im September 2021 bestätigte Vikander dem Magazin, dass sie Mutter geworden ist.