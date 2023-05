Alicia Vikander und Michael Fassbender auf dem roten Teppich in Cannes.

Alicia Vikander Sie war der Star in Cannes

Alicia Vikander war der Star bei der "Firebrand"-Filmpremiere in Cannes. Ehemann Michael Fassbender begleitete sie auf dem roten Teppich.

Hauptdarstellerin Alicia Vikander (34) war in ihrem zart apricotfarbenen, mit silbernen Pailletten verzierten Kleid von Louis Vuitton am Sonntag der Star auf dem roten Teppich beim 76. Filmfestival von Cannes. Gemeinsam mit ihrem Ehemann und Schauspielkollegen Michael Fassbender (46) kam sie an die berühmte Croisette des südfranzösischen Badeortes, um die Premiere ihres neuen Films "Firebrand" zu feiern.

Supermodels machen roten Teppich zum Laufsteg

Doch die schwedische Oscarpreisträgerin war nicht das einzige Highlight auf dem roten Teppich. Vor der ersten offiziellen Vorführung des Films gesellten sich die Models Irina Shayk (37), Gigi Hadid (28) und Naomi Campbell (53) zu der Schauspielerin.

Irina Shayk präsentierte dabei das freizügigste Outfit, das im oberen Teil lediglich aus zwei breiten Bändern bestand und einen besonders tiefsitzenden Rock hatte. Gigi Hadid entschied sich für ein elegantes und schulterfreies Fischschwanz-Kleid von Zac Posen mit einer markanten Silhouette.

Der von Karim Aïnouz (57) inszenierte Film "Firebrand" nimmt am diesjährigen Wettbewerb um die prestigeträchtige Goldene Palme teil.