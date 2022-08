Perfekt für jeden Anlass: Outfits in Schwarz von Kopf bis Fuß funktionieren auch im Sommer - das zeigen unter anderem die Looks von Caro Daur.

Schwarz im Sommer tragen - so funktioniert's

All-in-Black-Look Schwarz im Sommer tragen - so funktioniert's

Von wegen Schwarz im Sommer geht gar nicht. All-in-Black-Looks eignen sich bei warmen Temperaturen für jeden Anlass. Das muss man beachten.

Ganz automatisch greifen wir im Sommer oft auf Kleidungsstücke in hellen Farben zurück. Weiß, Beige, Creme oder Pastellfarben stehen bei heißen Temperaturen hoch im Kurs. Was viele nicht wissen: Outfits komplett in Schwarz sind für den Sommer ebenso geeignet. Der All-in-Black-Look kann genauso luftig-leicht sein. Diese Gründe und Styling-Tipps sprechen für schwarze Outfits bei sommerlichen Temperaturen.

Schwarz schützt besser vor Sonnenbrand

Schwarze Kleidung soll unsere Haut besser vor Sonnenbrand beziehungsweise vor den UV-Strahlen schützen. Experten zufolge nimmt Schwarz die Strahlung zwar auf, reflektiert aber den Infrarot-Anteil nach außen und schützt dadurch besser als zum Beispiel weiße Kleidung. Helle Stoffe hingegen lassen einen erheblich höheren Prozentsatz der schädlichen UV-Strahlen durch.

Luftige Oversized-Schnitte und leichte Materialien

Im Sommer sollten wir auf jeden Fall luftige, lockere Kleidung tragen - vor allem wenn unser Outfit aus dunklen Farben besteht. Oversized-Schnitte sollte man hier immer gegenüber hautengen Schnitten bevorzugen. Vor allem Kleidungsstücke aus natürlichen Materialien wie Baumwolle oder Leinen bieten sich bei heißen Temperaturen an. Auf schwarze Kleidung aus Kunstfaser sollte man hingegen möglichst verzichten.

Schwarze Kleidung im Sommer geht immer!

Ein schwarzes Outfit funktioniert einfach für jeden Anlass. Egal ob im Alltag, im Büro, auf der Sommergartenparty oder bei der Familienfeier: Eine Tunika, ein Kaftan, ein Slipdress oder eine Palazzohose kombiniert mit einem eleganten Top in Schwarz sehen einfach edel aus. Influencerin und Slow-Fashion-Unternehmerin Madeleine Alizadeh macht es uns auf Instagram vor: Die 33-Jährige trägt ein schwarzes Outfit komplett aus Leinen. Zu Shorts und Bluse kombiniert sie elegante Riemchen-Sandalen mit Absatz.

Wer seinen All-in-Black-Look im Sommer verspielter und romantischer gestalten möchte, kann auf Kleidungsstücke mit Rüschen und Volants zurückgreifen. Auch Blusen oder Kleider mit weiten Puffärmeln sorgen für einen femininen Look. Je nach Geschmack kann man dazu goldenen oder silbernen Statement-Schmuck tragen.

Cut-Outs, Spitze und Häkel-Optik

Wer es noch luftiger mag, kann auf schwarze Kleider mit dezent platzierten Cut-Outs oder Lochspitze zurückgreifen. Diesen Sommer sind außerdem Kleider, Röcke und Tops im Crochet Look besonders angesagt. Der Häkelstoff sorgt durch viele kleine Löcher ganz automatisch für mehr Luftzirkulation.

Influencerin Caroline Daur (27) zeigt uns auf Instagram den luftigsten All-in-Black-Look des Jahres: Zu einem bauchfreien Crop-Top kombiniert sie einen Minrock - aus schwarzem Netzstoff.