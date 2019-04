Allison Paige (36, "End Of The World") bewies bei einer Veranstaltung der "I Have A Dream"-Stiftung in Los Angeles Mut zur Farbe. Die Country-Sängerin präsentierte sich in einem trendigen Hosenanzug ganz in Pink. Zu dem Zweiteiler kombinierte sie ein schwarzes, hautenges Top mit tiefem Dekolleté und betonte damit ihre schlanke Figur.

Das farbenfrohe Outfit rundete Paige mit schwarzen, hohen Sandalen ab, die ihre grün lackierten Fußnägel zeigten. Bei den Accessoires hielt sie sich jedoch zurück, sie trug ein paar weiße Hängeohrringe sowie zwei Fingerringe. Beim Make-up setzte die 36-Jährige auf schwarzen Eyeliner und glitzernden Lidschatten in Brauntönen. Den Lippenstift wählte sie in einem sanften Rosa-Ton. Ihre dunkelbraune Mähne hatte sie zu einem Pferdeschwanz mit Mittelscheitel zusammengefasst.