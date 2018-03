Es muss nicht immer ein Abendkleid sein! Zur Premiere der zweiten Staffel der Netflix-Serie "Eine Reihe betrüblicher Ereignisse" in New York trug Schauspielerin Allison Williams (29, "Get Out") einen coolen Zweiteiler im Businesslook. Die schwarz-weiß-karierte Hose mit Bügelfalte und der Oversize-Blazer waren mit gelben Streifen versehen, die den Look besonders modisch machten. Dazu kombinierte die 29-Jährige eine lockere, weiße Bluse mit einem niedlichen Muster: In langen Streifen reihten sich unzählige kleine Stiefelchen aneinander.

Passend zum Business-Style wählte Williams schwarze Pumps. Auf auffälligen Schmuck verzichtete sie, lediglich an den Fingern trug sie goldene Ringe. Der brünette Longbob fiel ihr in leichten Wellen über die Schultern. Smokey Eyes sorgten für einen strahlenden Augenaufschlag, nudefarbener Lippenstift rundete das lässige Outfit perfekt ab.