Das Filmfest in Cannes ist in vollem Gange und die weiblichen Hollywood-Stars übertrumpfen sich beinahe täglich mit traumhaften Roben. Besonders eine Schauspielerin sticht dabei mit ihren Looks hervor: Am Freitag zeigte sich Amber Heard (33, "Aquaman") in einem traumhaften, nudefarbenen Satin-Seidenkleid auf dem Weg zum Filmfest und verdrehte so die Köpfe der wartenden Fotografen und Schaulustigen.

Besonders viel Sex-Appeal versprühte dabei das raffiniert gestaltete Dekolleté - zudem trug die Schauspielerin unter dem Kleid des französischen Labels Rochas offensichtlich keinen BH.

Ihre blonden Haare trug Heard zu diesem Midi-Kleid lässig offen. Eine weitere Portion Lässigkeit wurde dem Look durch einen burgunderrot-dunkelgrau gestreiften Blazer und Pumps im Leo-Print verliehen. Das schönste Accessoire war aber das strahlende Lächeln der 33-Jährigen.