Look des Tages

Amber Heard (33, "London Fields") legte auf dem Giffoni Film Festival in Italien einen atemberaubenden Auftritt hin. Die Schauspielerin erschien in einem femininen und zugleich sommerlichen Look. Der rosafarbene Volant-Wickel-Rock von Cloe Cassandro bestach durch ein geometrisches Muster und war ein absoluter Eyecatcher. Durch die Schnürung auf Taillenhöhe wurden ihre Kurven perfekt in Szene gesetzt. Zum auffälligen Rock kombinierte die 33-Jährige ein passendes Oberteil mit Wasserfallausschnitt.

Zum luftigen Outfit trug Heard Stilettos in Schlangenoptik. In Sachen Schmuck setzte die Schauspielerin auf auffällige, goldene Halsketten in unterschiedlichen Längen, klobige Armreifen und mehrere Ringe. Das Make-up war ebenfalls in zarten Rosatönen gehalten und unterstrich perfekt ihre natürliche Schönheit. Ihre Haare hatte die 33-Jährige in einem Messy-Bun zusammengebunden.