Amber Heard (31, "The Fighters") sieht einfach immer umwerfend aus - sogar in einem unförmigen Patientenhemd. Auf einem Instagram-Bild, das sie mit den Worten "MRT-Schick an Krücken" kommentierte, zeigt sich die Schauspielerin in weißen Krankenhaus-Klamotten und mit Gehhilfen. Sexy posiert sie vor einem Spiegel und zieht dabei verführerisch ihr nacktes Bein in die Höhe. Ein brauner Hut auf ihrem Kopf verleiht dem Patienten-Selfie ein wenig Extravaganz. Aber was ist eigentlich passiert?

Die 31-jährige Ex-Frau von Johnny Depp (54) hat sich eigenen Angaben zufolge, einen Knochenbruch zugezogen. Wo genau, verrät sie allerdings nicht. Eines ist jedoch sicher: Ihre gute Laune lässt sich Heard nicht nehmen. Ein weiteres Bild zeigt die Schauspielerin bei einer Dinner-Party inmitten ihrer Freundinnen, die theatralisch die Krücken der 31-Jährigen anhimmeln. Bei so viel Spaß und Freude geht es der sexy Patientin doch vermutlich bald schon wieder besser.