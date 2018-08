Hollywood-Star Amy Adams (43, "Arrival") glänzt auch abseits des roten Teppichs. Vor ihrem Hotel in New York City wurde sie jetzt in einem langen Kleid mit floralem Muster abgelichtet. Der langärmlige Dress mit Knopfleiste in den Farben Weiß, Schwarz und Rot reichte der 43-Jährigen bis zu den Waden.

Zu dem Kleid trug die Schauspielerin offene Stilettos in Schwarz. Eine große Sonnenbrille und eine hellbeige Tasche in auffälliger Dreiecksform rundeten den Look ab. Ihre Haare fielen Adams in leichten Wellen über die Schultern, roter Lippenstift sorgte für zusätzlichen Glamour.