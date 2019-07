Look des Tages

Dass sie über 60 Jahre alt ist, sieht man ihr nicht an: Bei einem Event der Women's Brain Health Initiative in New York hat sich Andie MacDowell (61, "Vier Hochzeiten und ein Todesfall") in einem eleganten, modernen Look präsentiert. Die Schauspielerin trug ein grün-weiß-schwarz gestreiftes Wickelkleid in Knielänge, das ihre schlanke Figur sanft umspielte. Grüne Quasten an den Kordeln des Wickelkleids sorgten für einen Eyecatcher-Moment.

Auf weiteren Schmuck hatte MacDowell bei der Zusammenstellung ihres Outfits verzichtet, einzig und allein ihre Korbhandtasche mit einem Griff aus grünen Steinen zog noch die Blicke auf sich. Ihr langes dunkles Haar trug die 61-Jährige offen, ihre hohen Wangenknochen hatte sie mit etwas Rouge und ihre Augen mit Mascara betont.