Look des Tages

Bei einem Screening von "Ready or Not" in Los Angeles hat Andie MacDowell (61, "Vier Hochzeiten und ein Todesfall") die Blicke auf sich gezogen: Dank eines Kleids mit Puffärmeln, raffiniertem Ausschnitt, Blumenprint und hohem Beinschlitz versprühte die Schauspielerin Sommerflair auf dem roten Teppich.

Das Kleid kombinierte sie mit einer goldenen Clutch und hohen Schuhen, die an den Fesseln mit einer Schleife gebunden wurden. Die offenen Haare und das unaufdringliche Makeup komplettierten den aufreizend und gleichzeitig entspannten Look, der auch gut zu einem warmen Sommerabend in Barcelona gepasst hätte.