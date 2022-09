Tennisspielerin Angelique Kerber spricht über Stilvorbilder, weiße Tennisoutfits und ihre erste eigene Kosmetikserie. Aufgezeichnet von Silke Roth

"Der Centre Court ist kein Laufsteg, ich achte dennoch darauf, was ich anziehe. Am wohlsten fühle ich mich in ärmellosen Shirts. Mit freien Armen kann ich besser spielen, vor allem beim Aufschlag spüre ich den Unterschied, und mittlerweile ist es schon zur Gewohnheit geworden. Bei jedem Turnier trage ich ein anderes Outfit, doch am liebsten spiele ich in Weiß. Ich mag die Farbe, sie verleiht uns Spielern Eleganz, egal, wie lange ein Match dauert und wie abgekämpft man am Ende aussieht. In Wimbledon gibt es sogar eine All-white-Regel, dort sind keine anderen Farbtöne erlaubt.