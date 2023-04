So gelingt Color Blocking auf den Nägeln

Color Blocking beschränkt sich 2023 nicht mehr nur auf die Kleidung: Zwei- oder mehrfarbiges Design auf den Nägeln ist jetzt total angesagt.

Color Blocking auf den Nägeln: Mehrfarbiges Nageldesign ist einer der größten Beauty-Trends im Frühjahr 2023 und wird uns garantiert auch noch in den Sommer hinein begleiten. Es ist der perfekte Trend für alle, die sich nicht gerne auf eine einzige Farbe festlegen.

Die Kombinationsmöglichkeiten bei den Half and Half Nails sind endlos: Egal ob mit auffälligen Mustern oder einer Mischung aus eher dezenten Farbtönen, erlaubt ist das, was dem persönlichen Geschmack entspricht. Diese drei Naildesigns sind es wert, ausprobiert zu werden.

Black and White

Eine kontrastreiche Kombination: Ein Half-and-Half-Nageldesign aus Schwarz und Weiß strahlt Struktur und Klarheit aus. Die Basis des Beauty-Looks bildet der schwarze Nagellack, anschließend können mit dem weißen Nagellack verschiedene Elemente hinzugefügt werden. Wie zum Beispiel ein weißer Halbmond am unteren Ende des Nagelbetts. Für die Feinheiten am besten einen sehr feinen Pinsel benutzen. Am Ende alles mit einem transparenten Überlack fixieren.

Rot und Pink

Die klassische Color-Blocking-Variante funktioniert auch auf den Fingernägeln einwandfrei. Die Kombination aus rotem und pinken Nagellack lässt die Nägel leuchten. Besonders schön und strukturiert wirkt ein tatsächliches Half-and-Half-Design. Also eine Hälfte des Nagels Pink, die andere Hälfte Rot. Alternativ können die Nägel auch abwechseln in Rot und Pink lackiert werden und dann jeweils mit einem Punkt der anderen Farbe verziert werden.

Blau und Metallic

Silber glänzende Metallic-Töne sind einer der größten Farbtrends in diesem Frühjahr. In Kombination mit einem hellen Blauton kommt glitzerndes Silber auch auf den Nägeln perfekt zur Geltung. Dazu einfach die Nägel mit einem blauen Nagellack als Basis lackieren und die Nagelspitze mit einem silbernen Nagellack versehen. Fertig ist der angesagte Half-and-Half-Nailtrend.