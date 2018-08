Anna Ermakova stiehlt allen die Show! Die 18-jährige Tochter von Boris Becker (50) zog am Donnerstagabend alle Blicke auf sich, als sie in einem tiefroten Kleid bei der Remus Lifestyle Night auf Mallorca über den roten Teppich schritt. In Kombination mit ihren außergewöhnlichen roten Haaren und dem mit Flammen bedruckten Hintergrund auf dem Red Carpet ergab sich ein ganz besonderes Bild.

Zusätzlich zu dem scharlachroten, bodenlangen Abendkleid trug das Model rote High Heels. Ein besonderer Eyecatcher war das glitzernde Diamanten-Collier, das ihrem auffälligen Look einen Prinzessinnen-Touch gab. Auch an Make-up geizte die 18-Jährige nicht und setzte ihre Lippen mit glänzendem Lipgloss gekonnt in Szene. Mama Angela Ermakova, die ihren Schützling nur selten aus den Augen lässt, war ebenso Gast auf der Party und posierte ebenfalls im roten Abendkleid für die Fotografen.