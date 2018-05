Strahlend, strahlender, Anna Faris (41, "House Bunny"). Auf der Premiere ihres neuen Films "Overboard" in Los Angeles zeigte sich die Schauspielerin am gestrigen Montag in einer rosafarbenen, schillernden Abendrobe. Elegant schmiegte sich das taillierte Bandeau-Kleid an den Körper der 41-Jährigen an und funkelte im Blitzlicht. Glitter-Chic pur. Hinten besaß die Robe einen schmalen Beinschlitz.

Zu ihrem aufregenden Red-Carpet-Look kombinierte Faris goldfarbene Riemchen-Sandaletten mit schwindelerregender Absatzhöhe. Auffällige Schmuckstücke trug die Schauspielerin nicht. Lediglich ein Paar dezente Ohrstecker und ein Goldring unterstützten den Premieren-Auftritt. Beim Make-up setzte die 41-Jährige auf ausdrucksstarke Smokey Eyes und rosige Wangen. Ihre Haare hatte sie in leichte Wellen frisiert, die ihr offen um die Schultern fielen.