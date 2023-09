Sitzt "Vogue"-Chefin Anna Wintour etwa nicht gerne neben Kim Kardashian? Das lässt zumindest ein Video der Pariser Fashion Week vermuten...

Kaum eine Fashionshow auf der Pariser Modewoche hatte ein so großes Staraufgebot wie die von Victoria Beckham (49) am Freitag (29. September). In der Front Row saßen neben Ehemann David Beckham (48), Tochter Harper (12) und Sohn Cruz (18) sowie Sohn Brooklyn (24) mit Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (28) auch befreundete Stars wie Eva Longoria (48), Kris Jenner (67) oder Pamela Anderson (56). "Vogue"-Chefin Anna Wintour (73) nahm ebenfalls in der ersten Reihe Platz und saß neben Reality-Star und Unternehmerin Kim Kardashian (42).

Setzte sich Anna Wintour um?

Einige Fans vermuten, dass Wintour nicht gerade begeistert von ihrer Sitznachbarin gewesen zu sein scheint. Im Netz machen Videos die Runde, die zeigen, wie Kardashian an ihrem Platz ankommt, Wintour zeigt ihr dabei die kalte Schulter und dreht sich Richtung David Beckham. Kurz später ist Wintour nicht mehr an ihrem Platz zu sehen. Stand sie etwa auf und setzte sich um?

Offenbar war dem nicht so: "Page Six" berichtet, Kardashian und Wintour hätten die gesamte Show nebeneinander gesessen.

Dies scheint auch Victoria Beckham auf ihrem Instagram-Account zu bestätigen. Die Modedesignerin teilte ein Foto der Front Row, das ihre Familie sowie Wintour und Kardashian zeigt. Zudem teilte sie eine Reihe an Fotos ihrer "Musen", darunter Kardashian, Eva Longoria und Pamela Anderson.